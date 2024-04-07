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07 апреля, 21:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о 70-летии депо "Красная Пресня"

Новости часа: Собянин рассказал о 70-летии депо "Красная Пресня"

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья 7 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции депо "Красная Пресня"

Новости часа: 115 тыс участников программы реновации используют сервис для переезда

Сергей Собянин: депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

Собянин: производство машин и оборудования в Москве за 5 лет выросло в 5 раз

Собянин: помощь города при переезде по реновации получили 115 тыс человек

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичному электродепо "Красная Пресня" исполнилось 70 лет Об этом рассказал Сергей Собянин. По его информации, недавно здесь был обновлен фасад здания.

Синоптики рассказали, что период похолодания и ночных заморозков в столичном регионе уже закончился, а со следующей недели, с 8 апреля, гостей и жителей города ожидает потепление до 23 градусов тепла.

По данным пресс-службы Бегового сообщества, в Москве открылся беговой сезон. Спортсмены провели один из самых массовых стартов в "Лужниках" – "Апрель". В забеге приняли участие тысячи человек.

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