Новости часа: Собянин рассказал о 70-летии депо "Красная Пресня"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичному электродепо "Красная Пресня" исполнилось 70 лет Об этом рассказал Сергей Собянин. По его информации, недавно здесь был обновлен фасад здания.

Синоптики рассказали, что период похолодания и ночных заморозков в столичном регионе уже закончился, а со следующей недели, с 8 апреля, гостей и жителей города ожидает потепление до 23 градусов тепла.

По данным пресс-службы Бегового сообщества, в Москве открылся беговой сезон. Спортсмены провели один из самых массовых стартов в "Лужниках" – "Апрель". В забеге приняли участие тысячи человек.