Новости часа: более 4,5 тыс квартир построили по программе реновации с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4,5 тысячи квартир построили по программе реновации с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Незаконное пересечение границы вменяют украинскому пилоту после крушения в Брянской области. Об этом сообщили в областном суде.

Бесплатные автобусные маршруты запустят в Москве на Вербное воскресенье. Об этом рассказал Дептранс столицы.