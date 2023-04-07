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Новости

07 апреля, 15:45

Происшествия

Новости часа: более 4,5 тыс квартир построили по программе реновации с начала года

Новости часа: более 4,5 тыс квартир построили по программе реновации с начала года

Собянин: с начала года в Москве по программе реновации расселили более 60 домов

Новости часа: две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном на улице Лескова в Бибиреве

Собянин сообщил о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района Бибирево

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новости часа: разыскиваемый за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

Собянин: Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год посетило свыше 240 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4,5 тысячи квартир построили по программе реновации с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Незаконное пересечение границы вменяют украинскому пилоту после крушения в Брянской области. Об этом сообщили в областном суде.

Бесплатные автобусные маршруты запустят в Москве на Вербное воскресенье. Об этом рассказал Дептранс столицы.

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