Новости часа: две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту. Сергей Собянин сообщил, что третья поликлиника в районе скоро будет готова.

Экспорт продовольствия РФ в нуждающиеся страны не пострадает без зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Менять зимние шины на летние на автомобилях в Москве уже можно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.