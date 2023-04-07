Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 15:30

Общество

Новости часа: две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту

Новости часа: две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном на улице Лескова в Бибиреве

Собянин сообщил о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района Бибирево

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новости часа: разыскиваемый за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

Собянин: Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год посетило свыше 240 тыс человек

В Москве стартовал беговой сезон – Собянин

Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту. Сергей Собянин сообщил, что третья поликлиника в районе скоро будет готова.

Экспорт продовольствия РФ в нуждающиеся страны не пострадает без зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Менять зимние шины на летние на автомобилях в Москве уже можно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородэкономикаобществоавтовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика