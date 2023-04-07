07 апреля, 15:30Общество
Новости часа: две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники в Бибиреве обновили по новому московскому стандарту. Сергей Собянин сообщил, что третья поликлиника в районе скоро будет готова.
Экспорт продовольствия РФ в нуждающиеся страны не пострадает без зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Менять зимние шины на летние на автомобилях в Москве уже можно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.