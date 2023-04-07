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07 апреля, 22:15

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Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном на улице Лескова в Бибиреве

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Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве на улице Лескова. Мэр столицы пожелал спортсменам успехов в тренировках на базе нового комплекса.

Заниматься там смогут все желающие, даже из соседних районов. Площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, мэр столицы рассказал, какие еще спортивные проекты готовятся к открытию на севере города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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