Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейномв Бибиреве. Площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров.

Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено далеко назад. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Привязку социальных карт к приложению "Метро Москвы" начнут тестировать в апреле. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.