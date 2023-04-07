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13:30

Политика

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новости часа: разыскиваемый за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

Собянин: Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год посетило свыше 240 тыс человек

В Москве стартовал беговой сезон – Собянин

Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года

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Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейномв Бибиреве. Площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров.

Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено далеко назад. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Привязку социальных карт к приложению "Метро Москвы" начнут тестировать в апреле. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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