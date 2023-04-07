В Москве стартовал беговой сезон – Собянин

В столице стартовал беговой сезон. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр пригласил москвичей на четыре весенних старта, которые пройдут под эгидой Бегового сообщества.

Среди них – Московский полумарафон. Кроме того, в рамках проекта "Мой спортивный район" тренеры Москомспорта проведут занятия на открытом воздухе. По вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 20:00 тренироваться можно будет в самых живописных местах Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.