Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Общество

В Москве стартовал беговой сезон – Собянин

В Москве стартовал беговой сезон – Собянин

Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве до конца года

Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин

Новости часа: москвичи могут записаться в секции по 70 популярным видам спорта

Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

В столице стартовал беговой сезон. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр пригласил москвичей на четыре весенних старта, которые пройдут под эгидой Бегового сообщества.

Среди них – Московский полумарафон. Кроме того, в рамках проекта "Мой спортивный район" тренеры Москомспорта проведут занятия на открытом воздухе. По вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 20:00 тренироваться можно будет в самых живописных местах Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществоспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика