Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города

Предприятия Москвы получили субсидии на сумму 4,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Город возмещает часть затрат по лизингу, уплате процентов по кредитам на приобретение оборудования, дает субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям. Помогли уже более чем 100 компаниям.

Только с начала этого года заключили договоры на 107 миллионов рублей. Как отметил мэр, субсидии выгодны и городу, и производителям. Компании успешно развиваются, а столица получает больше инвестиций, налогов, растет ВВП, появляются новые рабочие места.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.