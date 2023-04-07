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Экономика

Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города

Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

Собянин рассказал о планах развития территории рядом с московским участком ЦКАД

Более 40 команд из вузов Москвы примут участие в "Гонке первых" – Собянин

Новости часа: москвичи могут записаться в секции по 70 популярным видам спорта

Собянин рассказал о весенних проектах Москвы для любителей спорта

Новости часа: четыре старта под эгидой Бегового сообщества проведут в Москве весной

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Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Собянин заявил, что семь школ, детских садов и спорткомплекс построят на востоке Москвы

Предприятия Москвы получили субсидии на сумму 4,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Город возмещает часть затрат по лизингу, уплате процентов по кредитам на приобретение оборудования, дает субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям. Помогли уже более чем 100 компаниям.

Только с начала этого года заключили договоры на 107 миллионов рублей. Как отметил мэр, субсидии выгодны и городу, и производителям. Компании успешно развиваются, а столица получает больше инвестиций, налогов, растет ВВП, появляются новые рабочие места.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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