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Новости

07 марта, 16:45

Новости

Новости часа: исторический стадион "Металлург" в Басманном районе будет возрожден

Новости часа: исторический стадион "Металлург" в Басманном районе будет возрожден

Новости часа: обновленный стадион "Металлург" станет современным спорткомплексом

Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Сергей Собянин рассказал о развитии школ искусств в столице

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Аэропорт и Черемушки

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Сергей Собянин: в Международный женский день парковки в Москве будут бесплатными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторический стадион "Металлург" ждет реконструкция. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Здания московских школ начали оборудовать архитектурно-художественной подсветкой, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

К 8 Марта на ВДНХ подготовили праздничные акции, экскурсии, мастер-классы, заявили в пресс-службе выставки.

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