Новости часа: исторический стадион "Металлург" в Басманном районе будет возрожден

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторический стадион "Металлург" ждет реконструкция. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Здания московских школ начали оборудовать архитектурно-художественной подсветкой, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

К 8 Марта на ВДНХ подготовили праздничные акции, экскурсии, мастер-классы, заявили в пресс-службе выставки.