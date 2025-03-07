07 марта, 16:45Новости
Новости часа: исторический стадион "Металлург" в Басманном районе будет возрожден
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторический стадион "Металлург" ждет реконструкция. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Здания московских школ начали оборудовать архитектурно-художественной подсветкой, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
К 8 Марта на ВДНХ подготовили праздничные акции, экскурсии, мастер-классы, заявили в пресс-службе выставки.