Сергей Собянин рассказал о развитии школ искусств в столице

В Москве активно развивают детские школы искусств в рамках проекта "Искусство – детям". За последние семь лет в столице отремонтировали 170 зданий, где расположены творческие объединения, и закупили более 13 тысяч музыкальных инструментов и около 9 тысяч единиц оборудования. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Одной из первых обновленных школ стала Детская музыкальная школа имени Бетховена, расположенная в Большом Могильцевском переулке. Здесь провели ремонт отопительной системы, освещения и обновили интерьер. Школа получила 12 новых фортепиано Yamaha, два рояля, арфу, духовые и ударные инструменты.

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