Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Звенигородская" сделают монохромной, основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве за первые семь дней марта выпало больше осадков, чем за весь февраль, сообщили в центре погоды "Фобос".

На востоке столицы построили 59 домов по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.