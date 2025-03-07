07 марта, 11:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Звенигородская" сделают монохромной, основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве за первые семь дней марта выпало больше осадков, чем за весь февраль, сообщили в центре погоды "Фобос".
На востоке столицы построили 59 домов по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.