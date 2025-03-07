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Новости

07 марта, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Аэропорт и Черемушки

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Звенигородская"

Сергей Собянин: в Международный женский день парковки в Москве будут бесплатными

Сергей Собянин рассказал, каким станет стадион "Металлург" после реконструкции

Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

"Мой район. Новости": Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станцию метро "Звенигородская" сделают монохромной, основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве за первые семь дней марта выпало больше осадков, чем за весь февраль, сообщили в центре погоды "Фобос".

На востоке столицы построили 59 домов по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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