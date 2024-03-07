Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 1,5 тысячи контрактов каждый день заключают с помощью портала поставщиков, который работает в течение 11 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 15% газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве в праздничные дни, 8–10 марта, ожидается снег. О погоде предупредили синоптики.