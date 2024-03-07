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Новости

07 марта, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Собянин назвал автодороги, которые построят в Москве до конца 2026 года

Собянин: ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс контрактов

Новости часа: с 8 марта панду Катюшу сможет увидеть в зоопарке любой желающий – Собянин

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Южной рокады

Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 1,5 тысячи контрактов каждый день заключают с помощью портала поставщиков, который работает в течение 11 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 15% газовых плит проверили в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве в праздничные дни, 8–10 марта, ожидается снег. О погоде предупредили синоптики.

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