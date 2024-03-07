Сергей Собянин назвал автодороги, которые построят в Москве до конца 2026 года. Так, проехать по всем участкам Южной рокады автомобилисты смогут в 2024 году, так как пять из восьми участков уже построены, на трех продолжаются работы.

Еще один важный транспортный проект – создание дороги, которая свяжет южное направление МСД с магистралью М-2 "Крым", а затем с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Для этого построят более 12 километров дорог, а также два тоннеля, четыре эстакады, мост и четыре пешеходных перехода. После запуска всех участков МСД соседние дороги станут свободнее.

Подробнее о том, какие еще магистрали строят в столице и когда они откроются, – в эфире телеканала Москва 24.