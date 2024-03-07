Новости часа: с 8 марта панду Катюшу сможет увидеть в зоопарке любой желающий – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть панду Катюшу с 8 марта в павильоне "Фауна Китая". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Приложение "Метро Москвы" поможет найти на карте метрополитена точки продажи цветов. Они есть на 39 станциях, отметил Дептранс.

Акция "Ночь на катке" пройдет в московских парках 10 марта. Об этом сообщил департамент культуры.