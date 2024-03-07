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Новости

07 марта, 16:00

Город

Новости часа: с 8 марта панду Катюшу сможет увидеть в зоопарке любой желающий – Собянин

Новости часа: с 8 марта панду Катюшу сможет увидеть в зоопарке любой желающий – Собянин

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Южной рокады

Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Собянин рассказал о строительстве станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть панду Катюшу с 8 марта в павильоне "Фауна Китая". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Приложение "Метро Москвы" поможет найти на карте метрополитена точки продажи цветов. Они есть на 39 станциях, отметил Дептранс.

Акция "Ночь на катке" пройдет в московских парках 10 марта. Об этом сообщил департамент культуры.

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