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07 марта, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Южной рокады

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Южной рокады

Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Собянин рассказал о строительстве станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже построено пять участков Южной рокады, в работе находятся еще три. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Продолжается надвижка пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро. Об этом рассказали в комплексе градостроительной политики.

Партнерами программы "Миллион призов" стало уже почти 250 столичных компаний. Баллы "Миллион призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи.

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