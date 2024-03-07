Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Южной рокады

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже построено пять участков Южной рокады, в работе находятся еще три. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Продолжается надвижка пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро. Об этом рассказали в комплексе градостроительной политики.

Партнерами программы "Миллион призов" стало уже почти 250 столичных компаний. Баллы "Миллион призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи.