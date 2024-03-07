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07 марта, 13:45

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Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

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Станции столичного велопроката в 2024 году пополнят еще три тысячи электровелосипедов. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что на данный момент точки сервиса "Велобайк" есть практически во всех районах города, а также в подмосковной Балашихе.

В прошлом сезоне москвичи совершили почти 900 тысяч поездок на электровелосипедах нового поколения 2.0. Подробнее о том, почему велопрокат стал таким популярным и какие проекты реализует город по развитию велоинфраструктуры, – в эфире телеканала Москва 24.

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