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07 марта, 13:45

Новости

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей Московского зоопарка 8 марта. Семейство панд сможет увидеть любой желающий, рассказал Сергей Собянин.

Ранее Катюша вместе с мамой Диндин жила в специальном помещении, которое подготовили для родов и первых месяцев, – для гостей зоопарка это место было недоступно. Теперь маленькая панда начала активно ходить и играть, поэтому зоологи решили пустить ее в большой вольер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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