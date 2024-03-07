Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей Московского зоопарка 8 марта. Семейство панд сможет увидеть любой желающий, рассказал Сергей Собянин.

Ранее Катюша вместе с мамой Диндин жила в специальном помещении, которое подготовили для родов и первых месяцев, – для гостей зоопарка это место было недоступно. Теперь маленькая панда начала активно ходить и играть, поэтому зоологи решили пустить ее в большой вольер.

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