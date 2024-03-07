07 марта, 13:00Новости
Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Социальные учреждения изменят график работы в праздничные выходные. Об этом предупредили на сайте мэра Москвы.
Гололедица ожидается в Москве в четверг, 7 марта. Об этом сообщили синоптики.
Читайте также
- Дополнительный выезд на Киевское шоссе построят в ТиНАО до конца года
- Более 120 пешеходных переходов обустроили в центре Москвы за пять лет