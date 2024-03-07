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07 марта, 13:00

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Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Собянин рассказал о строительстве станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: почти 17 тысяч жителей САО получили квартиры по реновации

Новости часа: Собянин одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Почти 17 тыс жителей САО получили современные квартиры по реновации – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Социальные учреждения изменят график работы в праздничные выходные. Об этом предупредили на сайте мэра Москвы.

Гололедица ожидается в Москве в четверг, 7 марта. Об этом сообщили синоптики.

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