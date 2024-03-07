Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Социальные учреждения изменят график работы в праздничные выходные. Об этом предупредили на сайте мэра Москвы.

Гололедица ожидается в Москве в четверг, 7 марта. Об этом сообщили синоптики.



