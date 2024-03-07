Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 11:45

Новости

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: почти 17 тысяч жителей САО получили квартиры по реновации

Новости часа: Собянин одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Почти 17 тыс жителей САО получили современные квартиры по реновации – Собянин

Собянин поблагодарил выдающихся москвичек за вклад в процветание города

Новости часа: материальную помощь к Дню Победы получат 38 тыс ветеранов ВОВ

В Москве построят 260 километров дорог и 123 искусственных сооружения за три года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В частности, планируется достроить Южную рокаду и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортдорогивидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика