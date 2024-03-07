07 марта, 11:45Новости
Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве
В Москве построят 260 километров дорог и 123 искусственных сооружения за три года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
В частности, планируется достроить Южную рокаду и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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