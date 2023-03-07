07 марта, 19:45Общество
Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта
Сергей Собянин накануне Международного женского дня вручил государственные и городские награды жительницам столицы и поздравил их с наступающим праздником. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.
Наградами были отмечены женщины, которые своей работой внесли большой вклад в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита, культура и транспорт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.