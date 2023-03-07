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Новости

07 марта, 19:45

Общество

Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

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Сергей Собянин накануне Международного женского дня вручил государственные и городские награды жительницам столицы и поздравил их с наступающим праздником. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.

Наградами были отмечены женщины, которые своей работой внесли большой вклад в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита, культура и транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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