Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

Сергей Собянин накануне Международного женского дня вручил государственные и городские награды жительницам столицы и поздравил их с наступающим праздником. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.

Наградами были отмечены женщины, которые своей работой внесли большой вклад в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита, культура и транспорт.

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