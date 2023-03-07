Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 16:00

Общество

Новости часа: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Новости часа: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские медики провели свыше 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Новости часа: Собянин рассказал о госпитале для участников СВО в Вороновском

Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

Собянин: в госпитале "Вороновское" окажут медпомощь пациентам с новых территорий

Новости часа: Собянин рассказал о ходе работ на будущих станциях МЦД

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские врачи провели более 10 тысяч операций на территории Донецка и Луганска. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения филиала № 1 городской поликлиники № 8.

Час пик в Москве начнется раньше обычного – около 16:00. Это данные ЦОДД.

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 8%. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Читайте также
мэр МосквымедицинаобществогородтранспортвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика