Новости часа: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские врачи провели более 10 тысяч операций на территории Донецка и Луганска. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения филиала № 1 городской поликлиники № 8.

Час пик в Москве начнется раньше обычного – около 16:00. Это данные ЦОДД.

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 8%. Об этом заявил Роспотребнадзор.