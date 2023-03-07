07 марта, 16:00Общество
Новости часа: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские врачи провели более 10 тысяч операций на территории Донецка и Луганска. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения филиала № 1 городской поликлиники № 8.
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