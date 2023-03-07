Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 14:30

Общество

Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Новости часа: Собянин рассказал о госпитале для участников СВО в Вороновском

Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

Собянин: в госпитале "Вороновское" окажут медпомощь пациентам с новых территорий

Новости часа: Собянин рассказал о ходе работ на будущих станциях МЦД

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

"Мой район. Навигатор": время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Сергей Собянин поздравил женщин-медработников, в том числе и тех, кто помогает детям на новых территориях России. В ходе встречи мэр города отметил, что московские врачи провели более 10 тысяч операций в Донецке и Луганске.

Также мэр города отметил, что более 6 тысяч детей из присоединенных территорий прошли диспансеризацию, которую они не проходили годами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоСтанислав КуликАлина ГилеваАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика