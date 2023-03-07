Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Сергей Собянин поздравил женщин-медработников, в том числе и тех, кто помогает детям на новых территориях России. В ходе встречи мэр города отметил, что московские врачи провели более 10 тысяч операций в Донецке и Луганске.

Также мэр города отметил, что более 6 тысяч детей из присоединенных территорий прошли диспансеризацию, которую они не проходили годами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.