Новости часа: Собянин рассказал о госпитале для участников СВО в Вороновском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поможет раненым с новых территорий. Сергей Собянин сообщил, что госпиталь открыли на базе клинического центра "Вороновское".

Обыски по делу о неуплате 300 миллионов рублей налогов проходят по всем адресам блогеров Чекалиных. Об этом стало известно СМИ.

С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла "Нижегородская". О новом ТПУ рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.