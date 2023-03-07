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Новости часа: Собянин рассказал о госпитале для участников СВО в Вороновском

Новости часа: Собянин рассказал о госпитале для участников СВО в Вороновском

Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

Собянин: в госпитале "Вороновское" окажут медпомощь пациентам с новых территорий

Новости часа: Собянин рассказал о ходе работ на будущих станциях МЦД

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

"Мой район. Навигатор": время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Собянин рассказал о планах строительства новых дорог, мостов и путепроводов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поможет раненым с новых территорий. Сергей Собянин сообщил, что госпиталь открыли на базе клинического центра "Вороновское".

Обыски по делу о неуплате 300 миллионов рублей налогов проходят по всем адресам блогеров Чекалиных. Об этом стало известно СМИ.

С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла "Нижегородская". О новом ТПУ рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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