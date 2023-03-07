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Общество

Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

Собянин: в госпитале "Вороновское" окажут медпомощь пациентам с новых территорий

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Москва окажет помощь раненым с новых территорий. На базе клинического центра "Вороновское" открыли лечебный госпиталь. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Мэр уточнил, что там будут получать медицинскую помощь участники СВО, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители с ранениями.

В госпитале есть все необходимое современное оборудование. Дополнительно развернули операционные и оборудована вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов.

Медпомощь оказывают по принципу мультидисциплинарного подхода. Это значит, что с пациентами работают врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи, а при необходимости психологи крупнейших городских больниц. Госпиталь уже принял 25 пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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