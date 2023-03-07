Собянин: в госпитале "Вороновское" окажут медпомощь пациентам с новых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии лечебного госпиталя на базе клинического центра "Вороновское". Об этом мэр Москвы написал в своем блоге.

По его словам, на базе клинического центра "Вороновское" будет открыт госпиталь для пациентов с новых территорий. Работа этого госпиталя должна разгрузить медучреждения в этих регионах. Также благодаря его работе на новых территориях госпитали смогут частично вернуться к оказанию плановой медпомощи гражданскому населению.

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