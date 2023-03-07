Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов планируют завершить в столице в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей завели на блогера Валерию Чекалину и ее супруга. Об этом заявили в СК РФ.

Парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах в честь Международного женского дня. Об изменениях в работе парковок сообщили столичные власти.