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Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

Более 20 новых школ и детских садов откроют в Москве – Собянин

"Мой район. Навигатор": время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

Собянин рассказал о планах строительства новых дорог, мостов и путепроводов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин подвел первые итоги работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов планируют завершить в столице в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей завели на блогера Валерию Чекалину и ее супруга. Об этом заявили в СК РФ.

Парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах в честь Международного женского дня. Об изменениях в работе парковок сообщили столичные власти.

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