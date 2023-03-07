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Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

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Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

В 2023 году планируют закончить реконструкцию 14 пригородных вокзалов, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, модернизация пассажирской инфраструктуры – важнейшая часть для будущих МЦД-3 и МЦД-4.

Накануне открыли пригородный вокзал Очаково. На станции Площадь трех вокзалов и на Белорусском вокзале идет обновление. Для МЦД-3 один из ключевых проектов – реконструкция пригородного вокзала Крюково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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