Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

В 2023 году планируют закончить реконструкцию 14 пригородных вокзалов, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, модернизация пассажирской инфраструктуры – важнейшая часть для будущих МЦД-3 и МЦД-4.

Накануне открыли пригородный вокзал Очаково. На станции Площадь трех вокзалов и на Белорусском вокзале идет обновление. Для МЦД-3 один из ключевых проектов – реконструкция пригородного вокзала Крюково.

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