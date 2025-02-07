Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 7 февраля.

74 специалиста получили статус "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат", рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что медики показали высокий уровень профессиональных навыков, обширный опыт, глубокие познания, а главное – преданность своему делу и любовь к пациентам.

Новое производство запустили на фармацевтическом заводе "Велфарм-М". По условиям офсетного контракта предприятие будет поставлять городу препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 наименованиям.

В Москве обновился суточный максимум атмосферного давления. Столбики барометров превысили отметку в 774 миллиметра ртутного столба. За всю историю наблюдений в этот день в столице они еще никогда не поднимались так высоко.