07 февраля, 16:45Новости
Новости часа: Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запущено новое производство препаратов для лечения кардиологических, эндокринных и других заболеваний, заявил Сергей Собянин.
Столичным автомобилистам рекомендуется пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик, предупредил Дептранс.
Высокое атмосферное давление ожидается в столице до середины следующей недели, сообщил Гидрометцентр.