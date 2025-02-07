Новости часа: Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запущено новое производство препаратов для лечения кардиологических, эндокринных и других заболеваний, заявил Сергей Собянин.

Столичным автомобилистам рекомендуется пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик, предупредил Дептранс.

Высокое атмосферное давление ожидается в столице до середины следующей недели, сообщил Гидрометцентр.