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Новости

07 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Новости часа: Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Собянин объявил о запуске еще одного производства по офсетному контракту

Новости часа: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Собянин: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запущено новое производство препаратов для лечения кардиологических, эндокринных и других заболеваний, заявил Сергей Собянин.

Столичным автомобилистам рекомендуется пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик, предупредил Дептранс.

Высокое атмосферное давление ожидается в столице до середины следующей недели, сообщил Гидрометцентр.

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