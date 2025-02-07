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Новости

07 февраля, 13:45

Новости

Новости часа: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус

Новости часа: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Собянин: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

Новости часа: более 115 тыс человек посетили программы допобразования по медицине

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Новости часа: Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Собянин назвал самые популярные образовательные программы для медиков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 74 специалиста получили почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат". Об этом заявил Сергей Собянин.

В районе Котловка по программе реновации началось строительство дома площадью более 40 тысяч квадратных метров, сообщили в департаменте градостроительной политики.

В сравнении с январем прошлого года воздух в Москве стал чище в 1,5–2 раза, рассказали в департаменте природопользования.

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