07 февраля, 13:45Новости
Новости часа: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 74 специалиста получили почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат". Об этом заявил Сергей Собянин.
В районе Котловка по программе реновации началось строительство дома площадью более 40 тысяч квадратных метров, сообщили в департаменте градостроительной политики.
В сравнении с январем прошлого года воздух в Москве стал чище в 1,5–2 раза, рассказали в департаменте природопользования.