Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат" присвоили 74 специалистам. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости построили в Москве за счет инвесторов в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Утром 7 февраля атмосферное давление в столице превысило 774 миллиметра ртутного столба, побит рекорд 2012 года, заявили синоптики.