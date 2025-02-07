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Новости

07 февраля, 12:45

Новости

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Собянин: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

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Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат" присвоили 74 специалистам. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости построили в Москве за счет инвесторов в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Утром 7 февраля атмосферное давление в столице превысило 774 миллиметра ртутного столба, побит рекорд 2012 года, заявили синоптики.

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