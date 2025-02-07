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Новости

07 февраля, 11:45

Новости

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Собянин: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

Новости часа: более 115 тыс человек посетили программы допобразования по медицине

Новости часа: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Новости часа: Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Собянин назвал самые популярные образовательные программы для медиков

Собянин рассказал о первом годе работы круглогодичных ярмарок выходного дня

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии трамвайной инфраструктуры в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат" присвоили 74 специалистам, заявил Сергей Собянин.

60 студенческих команд столичных вузов участвуют в новом сезоне соревнований "Лига универов", сообщили на сайте мэра.

К вечеру пятницы, 7 февраля, атмосферное давление может достигнуть рекорда в 774 милимметров ртутного столба по прогнозам синоптиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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