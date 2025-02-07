Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат" присвоили 74 специалистам, заявил Сергей Собянин.

60 студенческих команд столичных вузов участвуют в новом сезоне соревнований "Лига универов", сообщили на сайте мэра.

К вечеру пятницы, 7 февраля, атмосферное давление может достигнуть рекорда в 774 милимметров ртутного столба по прогнозам синоптиков.

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