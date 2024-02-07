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Новости

07 февраля, 17:45

Новости

Сергей Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Сергей Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Новые поликлиники на Ленской и Автозаводской приняли первых пациентов – Собянин

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Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

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В среду, 7 февраля, в России отмечают День зимних видов спорта. Но в Москве, как отметил Сергей Собянин, этот праздник длится весь сезон.

Горожанам доступны лыжные трассы, катки, горки и даже керлинговая аллея в Парке Горького. Почти на всех площадках проходят занятия, и большинство из них бесплатные. Со взрослыми и детьми занимаются профессиональные тренеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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