Сергей Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

В среду, 7 февраля, в России отмечают День зимних видов спорта. Но в Москве, как отметил Сергей Собянин, этот праздник длится весь сезон.

Горожанам доступны лыжные трассы, катки, горки и даже керлинговая аллея в Парке Горького. Почти на всех площадках проходят занятия, и большинство из них бесплатные. Со взрослыми и детьми занимаются профессиональные тренеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.