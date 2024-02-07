Новости часа: Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Специалисты городских служб столицы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Москве объявили победителей городской школьной олимпиады по робототехнике. Это данные департамента образования.