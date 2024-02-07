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Новости

07 февраля, 17:00

Новости

Новости часа: Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Новости часа: Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Собянин: в апреле в столице пройдет Московский международный кинофестиваль

Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям

Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Специалисты городских служб столицы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Москве объявили победителей городской школьной олимпиады по робототехнике. Это данные департамента образования.

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