Собянин: в апреле в столице пройдет Московский международный кинофестиваль

С 19 по 26 апреля в столице пройдет 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На его организацию правительство Москвы выделило особый грант. Документ о выделении средств подписал Сергей Собянин.

ММКФ – один из старейших кинофорумов в мире. Впервые он прошел в 1935 году. В 2023-м в кинофестивале приняли участие около 250 фильмов из 64 стран мира, а различные мероприятия фестиваля посетили 38 тысяч зрителей.

Президент фестиваля – кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.