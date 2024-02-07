Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. В Москве упростили процедуру вступления в специальный городской реестр, рассказал Сергей Собянин.

Более 30 электробусов поступило в парки Мосгортранса с начала 2024 года. Об этом рассказал Дептранс.

Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2023 году. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.