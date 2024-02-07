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Новости

Новости

07 февраля, 15:00

Общество

Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. В Москве упростили процедуру вступления в специальный городской реестр, рассказал Сергей Собянин.

Более 30 электробусов поступило в парки Мосгортранса с начала 2024 года. Об этом рассказал Дептранс.

Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2023 году. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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