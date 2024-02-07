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07 февраля, 13:45

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Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

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В России 7 февраля отмечают День зимних видов спорта. По словам Сергея Собянина, в Москве этот праздник длится весь сезон.

Мэр рассказал, какие возможности открыты для жителей столицы зимой. Так, горожанам доступны лыжные трассы, катки, горки и керлинговая аллея в Парке Горького.

Почти на всех площадках проходят занятия, большинство из которых бесплатные, однако нужно заранее зарегистрироваться. Со взрослыми и детьми занимаются профессиональные тренеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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