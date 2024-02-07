07 февраля, 13:00Новости
Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники открыли на северо-востоке и юге Москвы за первый месяц 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В столице открыли сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
На электробусах и автобусах обновили боковые медиапанели. Это данные Дептранса.