Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники открыли на северо-востоке и юге Москвы за первый месяц 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице открыли сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

На электробусах и автобусах обновили боковые медиапанели. Это данные Дептранса.