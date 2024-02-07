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Новости

07 февраля, 13:00

Новости

Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Сергей Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Новости часа: свыше тысячи рабочих мест будет создано в корпусах "Технополиса "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники открыли на северо-востоке и юге Москвы за первый месяц 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице открыли сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

На электробусах и автобусах обновили боковые медиапанели. Это данные Дептранса.

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