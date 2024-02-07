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07 февраля, 12:15

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Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

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В январе в столице заработали еще две поликлиники – на северо-востоке и на юге Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В медучреждениях действует единый стандарт набора врачей, а все медицинское оборудование стало современным и цифровым. Кроме того, кабинеты врачей и диагностика по одному профилю расположены на одном этаже. При входе можно воспользоваться гардеробом и стойками информации.

Помимо этого, самые востребованные кабинеты расположены на нижнем этаже, при этом врачи узких специальностей находятся этажом выше. Подробнее о работе новых поликлиник в столице – в эфире телеканала Москва 24.

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