Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девятнадцать общественных пространств в Москве приведут в порядок в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Акушерско-гинекологический блок открылся в комплексе инфекционной больницы № 1 в Москве. Об открытии сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около 770 тысяч квадратных метров индивидуального жилья ввели в эксплуатацию в ТиНАО в 2023 году. Такие данные привел заммэра Андрей Бочкарев.