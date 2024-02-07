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Новости

07 февраля, 12:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Сергей Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Новости часа: свыше тысячи рабочих мест будет создано в корпусах "Технополиса "Москва"

Новости часа: более тысячи рабочих мест создадут в новых корпусах "Технополиса "Москва"

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девятнадцать общественных пространств в Москве приведут в порядок в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Акушерско-гинекологический блок открылся в комплексе инфекционной больницы № 1 в Москве. Об открытии сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около 770 тысяч квадратных метров индивидуального жилья ввели в эксплуатацию в ТиНАО в 2023 году. Такие данные привел заммэра Андрей Бочкарев.

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