Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В 2024 году в Москве продолжат приводить в порядок улицы. Всего за год в городе планируется благоустроить 19 общественных пространств, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Помимо обновления городских пространств, на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова появятся две трамвайные линии. Всего с 2011 года в Москве благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью более двух с половиной тысяч гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.