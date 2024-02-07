Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 11:45

Город

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Сергей Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Новости часа: свыше тысячи рабочих мест будет создано в корпусах "Технополиса "Москва"

Новости часа: более тысячи рабочих мест создадут в новых корпусах "Технополиса "Москва"

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

В 2024 году в Москве продолжат приводить в порядок улицы. Всего за год в городе планируется благоустроить 19 общественных пространств, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Помимо обновления городских пространств, на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова появятся две трамвайные линии. Всего с 2011 года в Москве благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью более двух с половиной тысяч гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика