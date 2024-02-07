Собянин: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

В январе в Москве заработали еще две поликлиники – на северо-востоке города, на Ленской улице, и на юге Москвы, на Автозаводской улице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В поликлиниках действует единый стандарт набора врачей, а все медицинское оборудование стало современным и цифровым. При входе можно воспользоваться гардеробом и стойками информации, а также перекусить в буфете.

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