Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 07:45

Город

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Сергей Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Новости часа: свыше тысячи рабочих мест будет создано в корпусах "Технополиса "Москва"

Новости часа: более тысячи рабочих мест создадут в новых корпусах "Технополиса "Москва"

"Мой район. Новости": Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Новости часа: Собянин сообщил о завершении модернизации Белорусского вокзала

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Сергей Собянин рассказал о двух новых поликлиниках, открывшихся на северо-востоке и юге Москвы в январе 2024 года. На Автозаводской улице пациентов принимают новые филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61, а на Ленской улице – филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11.

В новых зданиях получают медицинскую помощь более 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, в том числе 17 тысяч юных москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика