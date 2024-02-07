Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Сергей Собянин рассказал о двух новых поликлиниках, открывшихся на северо-востоке и юге Москвы в январе 2024 года. На Автозаводской улице пациентов принимают новые филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61, а на Ленской улице – филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11.

В новых зданиях получают медицинскую помощь более 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, в том числе 17 тысяч юных москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.