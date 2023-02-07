В преддверии Дня зимних видов спорта в столице наградили выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей спортивных школ. Сергей Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта.

Лауреатами премии стали 25 человек. Данная награда присуждается за существенный вклад в развитие детского и юношеского спорта, а также за организацию активного отдыха горожан и укрепление их здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.