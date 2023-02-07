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Сергей Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта

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В преддверии Дня зимних видов спорта в столице наградили выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей спортивных школ. Сергей Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта.

Лауреатами премии стали 25 человек. Данная награда присуждается за существенный вклад в развитие детского и юношеского спорта, а также за организацию активного отдыха горожан и укрепление их здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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