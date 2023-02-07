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Общество

Новости часа: 8 млн диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве

Новости часа: 8 млн диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Новости часа: Собянин сообщил о возможном запуске БКЛ в ближайшие дни

Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы

Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин: комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь миллионов диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 50 грузовиков застряли на перекрытой трассе М4 "Дон" под Геленджиком из-за непогоды. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

Почти три миллиона жителей новых регионов России оформили СНИЛС. Об этом рассказал Минтруд.

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