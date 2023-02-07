Новости часа: 8 млн диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь миллионов диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 50 грузовиков застряли на перекрытой трассе М4 "Дон" под Геленджиком из-за непогоды. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

Почти три миллиона жителей новых регионов России оформили СНИЛС. Об этом рассказал Минтруд.