Новости часа: Собянин сообщил о возможном запуске БКЛ в ближайшие дни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о возможном запуске Большой кольцевой линии (БКЛ) в ближайшие дни. Мэр столицы добавил, что строительство БКЛ полностью закончено.

Важно доработать и внести в ГД проект о порядке въезда иностранцев в Россию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Единое пособие назначили уже на 22 тысячи детей в новых регионах РФ. Об этом сообщил Минтруд.