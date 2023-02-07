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Общество

Новости часа: Собянин сообщил о возможном запуске БКЛ в ближайшие дни

Новости часа: Собянин сообщил о возможном запуске БКЛ в ближайшие дни

Путин высоко оценил работу Собянина по реализации проектов развития Москвы

Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы

Собянин: гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин: комплексная модернизация ГКБ имени Давыдовского завершена на 90%

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

Собянин: Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестпроектов

Новости часа: для российских туристов в Турции открыли горячую линию

Собянин: в 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о возможном запуске Большой кольцевой линии (БКЛ) в ближайшие дни. Мэр столицы добавил, что строительство БКЛ полностью закончено.

Важно доработать и внести в ГД проект о порядке въезда иностранцев в Россию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Единое пособие назначили уже на 22 тысячи детей в новых регионах РФ. Об этом сообщил Минтруд.

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