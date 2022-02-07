Собянин рассказал о развитии Московских центральных диаметров

В этом году в столице откроют 10 новых станций МЦД. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

На МЦД-2 построят два крупных транспортных узла – "Печатники" и "Марьина Роща". Транспортный хаб "Печатники" объединит второй диаметр, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный транспорт. Новая станция Марьина Роща обеспечит пересадку между МЦД-2 и салатовой линией, а в перспективе – между БКЛ и четвертым диаметром.

Также станция Минская будет открыта в составе перспективного МЦД-4. Транспортный узел на ее основе объединит Солнцевскую линию метро и наземный транспорт. Со станции можно будет выйти к Минской улице, Парку Победы и заказнику "Долина реки Сетунь". Еще пять платформ будущего четвертого диаметра откроют после завершения масштабной реконструкции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.