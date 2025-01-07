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Новости

Новости

07 января, 18:30

Новости

Новости часа: новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году

Новости часа: новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового учебного корпуса в Западном Дегунине

Собянин: новый учебный корпус появится в районе Западное Дегунино в 2025 году

Москвичи пожертвовали на благотворительность в 2024 году больше 374 млн рублей

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Новости часа: квартиры по программе реновации в доме на улице Кедрова получат 670 жителей

Новости часа: 670 жителей получат квартиры по реновации на улице Кедрова

Собянин рассказал о новых возможностях для отдыха и спорта в зимнем парке "Яуза"

Собянин: более 650 жителей получат квартиры по реновации в доме на улице Кедрова

Собянин: москвичи совершили более 190 млн поездок на трамваях в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.

В это же время за 2024 год на столичных трамваях было совершено более 190 миллионов поездок на столичных трамваях, указал столичный Дептранс.

Кроме того, рождественский мастер-класс для юных москвичей прошел в Музее Победы, указали в пресс-службе учреждения.

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