Новости часа: новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.

В это же время за 2024 год на столичных трамваях было совершено более 190 миллионов поездок на столичных трамваях, указал столичный Дептранс.

Кроме того, рождественский мастер-класс для юных москвичей прошел в Музее Победы, указали в пресс-службе учреждения.

