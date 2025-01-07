Москвичи пожертвовали на благотворительность в 2024 году больше 374 млн рублей

Больше 374 миллионов рублей пожертвовали жители Москвы на благотворительность в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители столицы помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам спецоперации, а также жертвуют на образовательные, научные и экологические программы, и в помощь бездомным животным. Среди крупных благотворительных акций – "Народный фронт. Все для Победы".

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