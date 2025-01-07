07 января, 11:15Новости
Москвичи пожертвовали на благотворительность в 2024 году больше 374 млн рублей
Больше 374 миллионов рублей пожертвовали жители Москвы на благотворительность в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Жители столицы помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам спецоперации, а также жертвуют на образовательные, научные и экологические программы, и в помощь бездомным животным. Среди крупных благотворительных акций – "Народный фронт. Все для Победы".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.