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07 января, 11:15

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Москвичи пожертвовали на благотворительность в 2024 году больше 374 млн рублей

Москвичи пожертвовали на благотворительность в 2024 году больше 374 млн рублей

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Больше 374 миллионов рублей пожертвовали жители Москвы на благотворительность в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители столицы помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам спецоперации, а также жертвуют на образовательные, научные и экологические программы, и в помощь бездомным животным. Среди крупных благотворительных акций – "Народный фронт. Все для Победы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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