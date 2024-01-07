Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством. Поздравление он написал в своем телеграм-канале.

Глава города также напомнил о фестивале "Путешествие в Рождество", который проходит в столице до 8 января. Мероприятие проходит в десятый раз, притягивая своей атмосферой москвичей и гостей столицы.

Кроме того, горожане активно участвуют в акции "Москва помогает". Горожане собирают новогодние подарки для участников специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.