Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым. Мэр Москвы пожелал горожанам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он также отметил, что одной из традиций празднования в Москве уже несколько лет считается фестиваль "Путешествие в Рождество".

В этом году в рамках фестиваля проводится множество благотворительных мероприятий. Например можно поучаствовать в акции "Москва помогает", где каждый желающий передает подарок для детей из новых регионах России, и участников СВО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.