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Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Собянин рассказал о планах строительства в Москве более 230 соцобъектов в 2023–2025 годах

Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

В 2023 году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Собянин сообщил о выходе столичного здравоохранения на новый уровень

Новости часа: программа реконструкции 200 столичных поликлиник завершится в 2023 году

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым. Мэр Москвы пожелал горожанам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он также отметил, что одной из традиций празднования в Москве уже несколько лет считается фестиваль "Путешествие в Рождество".

В этом году в рамках фестиваля проводится множество благотворительных мероприятий. Например можно поучаствовать в акции "Москва помогает", где каждый желающий передает подарок для детей из новых регионах России, и участников СВО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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